D’autres secrets d’ados

Presque dix ans après la conclusion des aventures d’adolescents de la haute société new-yorkaise, voilà que la série à succès Gossip Girl renaît avec une nouvelle génération de jeunes privilégiés. Kristen Bell, qui assurait la narration de ces intrigues de collèges huppés dans la version originale de la première version, est de retour pour nous raconter cette nouvelle histoire.

Gossip Girl, Crave (disponible en V.F. dès vendredi)

La réalité et la fiction

Les amateurs de « true crime » seront servis avec ce doublé fiction et documentaire sur des affaires de meurtres non résolues dans les années 1980 en Angleterre, et auxquelles s’intéresse un commissaire dans les années 1990, qui croit avoir découvert un tueur en série.

Les meurtres du Pembrokeshire et Les meurtres du Pembrokeshire. Attraper le tueur du jeu télévisé, Tou.tv Extra