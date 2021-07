Des chats, des chiens et des monstres

Les bêtes poilues sont à l’honneur dans trois séries dévoilées aujourd’hui. Les deux premières, des documentaires, s’intéressent à la relation particulière entre les maîtres et leurs animaux de compagnie adorés. La troisième, une fiction d’animation, constitue une suite au film Monstres, inc., dont on fêtera les 20 ans cet automne…

Nos amis les chiens et Félinomania, Netflix, et Monstres & cie : au travail, Disney+

Neurosciences pour les nuls

Mais surtout pour ceux qui sont curieux… Ce documentaire très personnel de la réalisatrice Jo Légaré offre une introduction fort éclairante sur le fonctionnement de nos cerveaux. Au programme : conscience, dépendances et libre arbitre, sous forme de questions et de quelques réponses par des spécialistes du domaine.

Les grands reportages. Les humains, c’est nous, ICI RDI, 20 h