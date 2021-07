Les séries «Faits divers» et «Bête noire» en tête des finalistes pour les Gémeaux

Les séries Faits divers et Bête noire rejoignent l’incontournable District 31 dans la liste des émissions en nomination dans une quinzaine de catégories en vue de la remise des 36es prix Gémeaux, en septembre.

La quatrième saison de la série policière déjantée Faits divers est en lice pas moins de 18 fois, notamment dans les catégories séries dramatiques, réalisation, textes et direction photo, mais aussi pour ses acteurs et actrices : les premiers rôles Simon Lacroix, Éric Bruneau et Dominique Leduc, ainsi que leurs camarades « de soutien » Patrick Hivon et Myriam Fournier.

La minisérie dramatique Bête noire suit pas loin derrière, avec 15 nominations, elle aussi dans les catégories séries dramatiques, réalisation et textes, mais aussi pour l’excellence de son interprétation : les premiers rôles Sophie Cadieux, Stéphane Gagnon et Isabelle Blais, et les rôles de soutien Marine Johnson, Nahéma Ricci et Zakary Auclair.

La populaire série policière de début de soirée District 31, diffusée depuis cinq ans, fait toujours des ravages et récolte 14 nominations, notamment pour la meilleure série dramatique annuelle, les textes de Luc Dionne et la musique. La distribution est aussi saluée plusieurs fois : les premiers rôles Michel Charette, Vincent-Guillaume Otis, Geneviève Brouillette et Catherine St-Laurent, ainsi que les rôles de soutien Catherine-Audrey Lachapelle et Mathieu Baron.

Pour sa sixième et dernière saison, Les pays d’en haut compte 12 nominations, notamment dans les catégories série dramatique, réalisation et textes, mais aussi décors et costumes. Les interprètes de Séraphin et du curé fou (Vincent Leclerc et David La Haye) ont aussi droit à un salut. La « saison finale » de la série de Florence Longpré M’entends-tu obtient aussi 12 nominations, notamment pour la « meilleure comédie », la réalisation et les textes, mais aussi pour l’actrice-scénariste et pour ses camarades Ève Landry et Marie-France Marcotte.

Le Bye bye 2020 récolte 11 nominations ; la nouvelle série de suspense Patrick Sénécal présente en a 10 ; la série dramatique Toute la vie en recueille 9, dont 6 pour la distribution. La série Je voudrais qu’on m’efface, produite pour les médias numériques à partir d’un roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette, récolte 8 nominations, dont 5 pour l’interprétation. Idem pour la nouvelle série écrite par Simon Boulerice, Six degrés.

Un premier gala, celui « de l’industrie », sera diffusé le vendredi 17 septembre à 20 h sur la page Facebook des prix Gémeaux. Il sera suivi 24 heures plus tard du gala d’ouverture, présenté par Chantal Lamarre sur Artv, puis du grand gala animé par Véronique Cloutier à ICI Télé le dimanche 19 septembre, toujours à 20 h.