Une dernière avant les vacances ?

Les trois premières parties de cette série de finales de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay laissent croire que nos Glorieux sont mûrs pour des vacances rapidement. Ce match « décisif » nous fera peut-être mentir…

Le hockey des séries et Hockey Night in Canada, TVA Sports et CBC, 20 h

Histoire d’ici et d’ailleurs

La soirée thématique « histoire » de la chaîne de la francophonie propose ce soir un documentaire français qui dresse le portrait du découvreur du Canada, une chronologie sociopolitique et sportive des Jeux olympiques modernes, et un épisode de la série documentaire animée par Claude Legault sur l’utilisation de la propagande par le gouvernement canadien durant la Seconde Guerre mondiale.

Jacques Cartier, un Malouin au Canada, L’odyssée des Jeux olympiques et 39-45 en sol canadien, TV5, dès 19 h