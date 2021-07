Et les autres « coupes »

Les fans de ballon rond à qui le troisième match de la finale de la Coupe Stanley ne dit trop rien ont de quoi se rabattre aujourd’hui, avec le quart de finale de l’Euro opposant la Belgique et l’Italie, et le quart de finale de la Copa America que se disputeront les équipes du Chili et du Brésil.

UEFA Euro 2020, TVA Sports, 15 h Copa America, RDS, 19 h 45

Vues d’ici

Outre l’irrésistible comédie dramatique d’Anne Émond sur les malheurs (et bonheurs) d’une adolescente un peu différente, on a droit ce soir, au rayon du cinéma québécois, à deux drames familiaux hors des grands centres, un duo de frères de Kim St-Pierre et un duel père-fille de Denis Côté.

Jeune Juliette et Réservoir, Radio-Canada, 20 h et 23 h 05 et Curling, TFO, 21 h