Dilemme de la Saint-Jean, prise 2

Ceux qui comptaient rattraper le spectacle de la Fête nationale de Québec, rediffusé ce soir sur Artv, parce qu’ils ont préféré suivre le match finalement glorieux de leur Sainte Flanelle favorite face aux Golden Knights, sont placés devant le même dilemme, alors que leur équipe favorite amorce la ronde éliminatoire finale face au Lightning.

Le grand spectacle de la Fête nationale du Québec 2021, Artv, 20 h (et offert en rattrapage sur tou.tv) et Le hockey des séries et Hockey Night in Canada, TVA Sports et CBC, 20 h

Le tour du Québec

Guy Jodoin est à la barre de cette émission de variétés voyageuse, diffusée sur TVA et Télé-Québec (dès le 4 juillet), qui fait la fête à dix régions du Québec en compagnie d’artistes qui se produiront sur une scène locale. Premier arrêt en Estrie avec Vincent Vallières, Fanny Bloom et Richard Séguin, entre autres.

La belle tournée, TVA, 21 h