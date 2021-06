Lendemain de fête

On peut étirer un brin l’ambiance de fête nationale avec cet épisode de la série documentaire historique qui est consacré cette semaine à la place du Québec à l’étranger et à la rivalité entre la capitale et la métropole, et avec quelques très bonnes « vues » d’ici.

Kebek, Télé-Québec, 19 h 30, Les doigts croches et Ville-Marie, ICI Télé, 20 h et 23 h 05, Café de Flore, Vrak, 21 h, La Bolduc, ICI Artv, 23 h et Les signes vitaux, TFO, 23 h

D’une transition à une autre

Cette nouvelle série brésilienne, la deuxième produite pour le compte de Prime Video, raconte le destin de Cassandra, une femme trans qui mène enfin l’existence qu’elle espérait mais dont la vie est bouleversée le jour où une ex-copine débarque sans le sou avec son fils, qui serait aussi le sien.

Manhãs de Setembro (V.O. portugaise sous-titrée), Prime Video