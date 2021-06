Notre choix pour cette fête nationale

Spectacle « aérien »

Après Lac-Mégantic l’été dernier, c’est au tour de « Victo » d’accueillir la bande de la Chapelle du rang 1 pour concocter un spectacle à la fois intimiste et grandiose dans un lieu unique, cette fois l’aéroport de la ville. Les sœurs Boulay, Damien Robitaille, Valence et Kanen se sont prêtés à l’exercice musical et lumineux avec un plaisir évident.

Rallumer les étoiles à Victoriaville, Télé-Québec, mercredi, 21 h

La fête nationale

Cette deuxième Saint-Jean en période pandémique (encore un peu…) se déploie au petit écran avec un grand spectacle, présenté dans Charlevoix mercredi, réunissant près de 200 artistes et personnalités, comme si on y était. Ou presque. Avec une fête musicale de la francophonie canadienne livrée en direct du théâtre Corona à Montréal.

Le grand spectacle de la fête nationale, Noovo, Télé-Québec, TVA et Ici Télé, jeudi, 20 h et Tout pour la musique, Unis, 21 h