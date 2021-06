Leurs petits malheurs

La comédie familiale « pétillante » mettant en lumière les déboires de parents qui ne savent plus où donner de la tête avec leur marmaille futée et exigeante a toujours le vent dans les voiles au Québec, si l’on en croit cette nouvelle création de Jean-François Léger (Mes petits malheurs). De courtes vignettes comiques, dans lesquelles bien des parents se reconnaîtront…

Survivre à ses enfants, tou.tv Extra

Devancer la célébration, en films

En attendant la « vraie » fête nationale, on peut faire du rattrapage de plusieurs films d’ici sortis dans les deux dernières années, dont Nadia, Butterfly, Les fleurs oubliées, Flashwood et Vacarme. Sinon, on peut se rabattre sur la « valeur sûre » que constitue le tout premier long métrage mettant en vedette le Bob Gratton créé par Julien Poulin et Pierre Falardeau.

Collection « On célèbre la Saint-Jean », Crave, volet Super Écran et Elvis Gratton, TVA, 23 h 05