Vitrine culturelle autochtone

En cette Journée nationale des peuples autochtones, cette magnifique émission enregistrée au Théâtre de la dame de cœur et animée par Elisapie Isaac donne à découvrir le foisonnement de la scène culturelle autochtone du Québec et d’ailleurs, à travers de nombreux (et parfois somptueux) numéros musicaux.

Le grand solstice, Radio-Canada et Télé-Québec, 20 h

Choisit-on sa fin ?

C’est la question que se pose l’animatrice Annie-Soleil Proteau dans ce documentaire très personnel dans lequel elle part de l’expérience pas très heureuse des dernières années de vie de sa grand-mère pour se questionner sur la façon dont on traite collectivement nos aînés et sur les « choix » qui s’offrent à eux quand ils ne sont plus capables de s’occuper d’eux seuls.

La dernière maison, TVA, 21 h