Finir l’année en beauté

Les écoliers sont gâtés sur les écrans à quelques jours de la fin de l’année scolaire. Les plus « petits » avec une émission de variétés rigolote animée par Julie Ringuette et Pascal Morrissette, et les grands « finissants » du secondaire avec une célébration sur Instagram (à 19 h 30) puis à la télé, qu’on espère aussi drôle et sentie que l’an dernier, avec Sarah-Jeanne Labrosse, Pier-Luc Funk et une foule d’invités.

La grande récré, lagranderecre.tv, dès 8 h et Bal MAMMOUTH 2021, Télé-Québec, 20 h

Péplum au féminin

Cette minisérie britannique, moins ambitieuse que Rome mais avec la même propension pour les scènes très violentes et à caractère sexuel, raconte la transition entre la République romaine et l’Empire à travers le destin d’une femme d’exception : Livia Drusilia, épouse d’Auguste et mère de Tibère, et redoutable stratège politique…

Domina (V.O.A.. seulement), Crave