Les petits pieds de la survivance

Cette série documentaire animalière amusante raconte pourtant une mission qui n’est pas bien drôle pour le petit millier de manchots du cap restants, qui fréquentent chaque année Simon’s Town, en Afrique du Sud : muer et se reproduire. On suit cette « odyssée » à travers le destin de deux couples et d’un « ado » de cette espèce.

Le cap des manchots (V.F. de Penguin Town), Netflix

Réflexions et quelques rires…

Parmi les émissions que Noovo repiquent du catalogue de Bell Média, cette série est sans doute l’une des plus intéressantes. L’humoriste Jean-François Mercier, pas reconnu pour ses nuances sur scène, se montre sous un jour bien différent en discutant avec des personnes victimes de préjugés liés à leur condition et en concoctant des numéros comiques sur ces sujets délicats.