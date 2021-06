Un suspense original, l’autre moins…

Deux séries françaises récentes atterrissent sur des écrans accessibles au pays aujourd’hui, chose encore trop rare… La première, la plus originale et intrigante, est un polar mâtiné de science-fiction qui suit l’enquête d’une jeune journaliste ambitieuse et d’un psychiatre troublé (Olivier Gourmet) sur des combustions spontanées d’habitants de leur grise ville côtière. La seconde, une adaptation d’un suspense israélien, raconte la descente aux enfers d’un juge (Kad Merad, le meilleur élément de cette minisérie) qui tente par tous les moyens de protéger son fils alors que ce dernier a commis un délit de fuite après avoir renversé le fils d’un mafieux notoire (Gérard Depardieu).

Moloch, sur Sundance Now et Un homme d’honneur, TV5, 22 h