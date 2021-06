Histoire d’une voiture « mythique »

La voiture « musclée » de Ford, maintenant plus que cinquantenaire, sillonne toujours nos routes (surtout l’été) et son constructeur a réussi à la moderniser et à l’électrifier pour qu’elle reste « dans le coup ». Ce documentaire français (d’où le « du » dans le titre…) raconte l’histoire de ce modèle d’auto qui traverse le temps et les modes. Du tout léger qui pique la curiosité.

La légende du Mustang, Télé-Québec, 20 h

De Funès, le pianiste

Toujours au rayon des curiosités, il y a ce film de 1957 dans lequel Louis de Funès tient son premier grand rôle, celui d’un pianiste malheureux qui essaie par tous les moyens de se suicider, jusqu’à retrouver son envie de vivre. Le grand comique y joue réellement du piano, un instrument dont il jouait depuis la tendre enfance.

Comme un cheveu sur la soupe, TFO, 21 h