Nos choix ce soir

Parle, parle, jase, jase

En ce mardi de congé de « Canadien », on peut se faire téléspectateur d’été en lorgnant du côté des quotidiennes de saison. Sucré salé souligne les 60 ans de carrière de Claude Dubois et offre une visite sur le tournage du nouveau projet de Florence Longpré et Guillaume Lambert, Audrey est revenue, tandis que Jean-Philippe Wauthier reçoit entre autres Jean-René Dufort, Jean-Luc Mongrain et Marie-Pierre Arthur.

Sucré salé, TVA, 18 h 30 et 22 h 35 et Bonsoir, bonsoir, Radio-Canada, 21 h

Éviter le pire ?

Le grand homme de télévision britannique David Attenborough assure la narration de ce documentaire et tire à nouveau la sonnette d’alarme sur les risques de dépasser les seuils critiques qui menacent l’avenir de notre planète et qui s’attarde également aux mesures à mettre en place pour peut-être éviter le pire…