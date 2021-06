Histoire lacustre

Dans cette nouvelle série documentaire, le « chasseur d’épaves » et passionné d’histoire Samuel Côté et le plongeur et photographe chevronné Mario Cyr font équipe pour découvrir les vestiges de la petite et de la grande histoire dans plusieurs lacs de la province. Le premier épisode s’attarde au lac Témiscouata et à la contrebande d’alcool durant la prohibition.

Secrets des profondeurs, Unis, 20 h

La femme derrière le grand homme

Robin Wright, qui a incarné une inoubliable première dame fictive dans la série House of Cards assure la narration de cette série documentaire produite par CNN, qui dresse le portrait de quelques-unes de ses « collègues », celles-là bien réelles, qui ont su faire leur marque au-delà de l’héritage de leur époux. Le premier épisode est consacré à Eleanor Roosevelt.