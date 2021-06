Continuer à faire le lien

Christian Bégin et son chœur vibrant reviennent pour une cinquième saison d’entrevues de fond avec des invités de tous horizons, qui sont liés d’une quelconque façon, aux téléspectateurs de deviner. Pour sa première, il reçoit sœur Angèle, Patrick Huard, Richardson Zéphyr et la psychiatre Karine Igartua.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, 21 h

Sélection en ligne

Outre le début d’une fort pertinente série documentaire sur le travail des policières (et quelques policiers) qui traitent les dossiers d’agressions sexuelles au SPVM, on vous suggère un récit postapocalyptique lumineux dans la lorgnette d’enfants mi-humains, mi-animaux et deux webséries d’ici, des fictions racontant les « combats » fort différents de jeunes femmes pour garder ce qui leur est cher.

SAS : Section agressions sexuelles, Crave, Sweet Tooth, Netflix, U-Hauling et Ainsi va Manu, tv5unis.ca