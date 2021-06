Ouvrir son horizon

Après un lancement au printemps sur tou.tv Extra, la formidable série dramatique de Simon Boulerice, qui saura plaire aux jeunes et aux moins jeunes, arrive à la télé conventionnelle. On y suit le destin chamboulé de Léon, 16 ans, qui n’a qu’un champ de vision de six degrés mais dont l’horizon des possibles vient de s’étendre de belle

façon.

Six degrés, Radio-Canada, 19 h 30

Retour (timide) de la fête,première partie

Avant le « grand » gala de dimanche prochain, Québec Cinéma récompense d’abord les artisans dans une cérémonie animée par Didier Lucien, en direct de la salle Ausgang Plaza à Montréal.

Gala des Artisans — Québec Cinéma 2021, Artv, 20 h