Conclure… et recommencer

C’est un pli un peu étrange qu’a pris la chaîne Artv quand elle diffuse plus d’une fois une série « culte » en continu : l’ultime épisode est suivi du tout premier… C’est le cas ce soir avec la comédie dramatique marquante de Stéphanie Bourguignon, dont on peut voir la magnifique finale et les balbutiements…

La vie, la vie, Artv, dès 19 h

Documentaires à sensation

Le titre de cette collection estivale de documentaires qui commence cette semaine sur Moi et Cie est on ne peut plus clair : les sujets couverts ne feront pas dans la dentelle. Ça commence avec Famille Turpin : La maison de l’horreur, sur ces parents californiens qui ont séquestré et maltraité épouvantablement leurs 13 enfants pendant

des années.

100 % scandales, Moi et cie, 20 h