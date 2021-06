Faune urbaine

Cette minisérie documentaire animalière diffusée en rafale illustre la présence de plus en plus visible d’animaux sauvages dans les agglomérations urbaines, qui ont grugé beaucoup d’espace à la nature dans les dernières décennies, et comment ces bêtes se sont adaptées à leur nouveau milieu de vie.

Des animaux dans la ville, Explora, 20 h

Les pros de la petite brique

Ce télécrochet américain inspiré d’un concept britannique revient pour une deuxième saison, toujours animé par le comédien Will Arnett. Pas besoin d’être un maniaque de la petite brique danoise pour apprécier cette compétition, où deux équipes de pros de ce matériau ludique doivent accomplir une mission de construction amusante. À regarder avec ses petits castors bricoleurs en herbe.