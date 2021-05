Étudier les manuscrits de la mer Morte

Le titre de ce documentaire français, au demeurant fort réussi, est un peu trompeur, puisqu’il s’intéresse non pas aux origines de toute la Bible, mais à celles de l’Ancien Testament. À partir des plus récentes recherches scientifiques effectuées sur les manuscrits de la mer Morte, des spécialistes répondent en partie à la vaste question de départ…

Qui a écrit la Bible ? Télé-Québec, 20 h

Raconter pour guérir

Il y a tout juste un siècle aujourd’hui se déroulait à Tulsa, en Oklahoma, un massacre de la communauté afro-américaine du florissant quartier Greenwood, alors surnommé le Black Wall Street. Ce documentaire revient sur cet événement terrible de l’histoire américaine, longtemps nié et tu, ainsi que sur son héritage toxique, et donne la parole à ceux qui appellent à la réconciliation et à la guérison.

Tulsa: the Fire and the Forgotten, PBS, 21 h