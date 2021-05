Notre choix en fin de semaine

Finale anniversaire

Pour sa 200e édition, la dernière avant les vacances, Patrick Lagacé et Pierre-Yves Lord reçoivent le chanteur et auteur Patrice Michaud, l’entraîneur Joël Bouchard, l’actrice Lily Thibeault et les candidats de Big Brother Célébrités Jean-Thomas Jobin et Rita Baga.

Deux hommes en or, Télé-Québec, vendredi, 21 h

La captivité et la morale

Ce documentaire québécois remet en question avec intelligence les idées reçues sur les jardins zoologiques concernant les questions éthiques et morales de la captivité d’animaux sauvages.

Doc Humanité : Zoo, une cage dorée, Radio-Canada, samedi, 22 h 30

Thriller diplomatique

Cette adaptation (trop) fidèle de la pièce Oslo relate les négociations secrètes de diplomates norvégiens (Ruth Wilson et Andrew « sexy priest » Scott) qui mèneront aux accords d’Oslo en 1993.

Oslo, HBO, samedi, 21 h et dimanche, 19 h et sur Crave