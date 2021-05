Dernières « pandémiques » ?

Le trublion de l’information et sa bande comique tirent leur révérence ce soir après cette autre saison « covidienne ». Les retrouverons-nous en septembre dans un monde presque « normal » ? On peut se poser la même question pour la Sainte-Flanelle, qui fait face à l’élimination dans la série l’opposant aux feuilles d’érable torontoises… On souhaite de belles vacances à tout ce beau monde.

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30 et Le hockey Canadiens des séries, TVA Sports, 19 h



Comme au high school

Radio-Canada voulait parler aux « jeunes adultes » avec cette nouvelle dramatique, qui emprunte ses intrigues et son esthétique aux séries américaines « d’école secondaire » avec des protagonistes qui se croient au-dessus de tout. À voir si le chapeau vous fait…

Les petits rois, tou.tv Extra