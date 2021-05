Mémoire culinaire

C’est une invitation à la découverte de l’histoire de la cuisine de nos voisins du Sud et à celle des Afro-Américains, des débuts du commerce triangulaire à nos jours que nous convie le journaliste culinaire Stephen Satterfield dans cette minisérie documentaire gourmande, voyageuse et profondément humaine. Pour saliver et réfléchir.

La part du lion : comment la cuisine afro-américaine a changé les États-Unis, Netflix

Les raisons de la méfiance

Alors qu’on est en pleine campagne de vaccination contre la COVID-19, il peut être intéressant de voir ou revoir ce documentaire piloté par l’humoriste Louis T. à propos de la perception de la vaccination au Québec et sur les causes et conséquences de la méfiance de certains envers cette pratique.

Aiguille sous roche, Savoir média, 20 h