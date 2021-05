Les « Miz » sans chansons

Cette récente adaptation britannique du chef-d’œuvre de Victor Hugo a l’immense avantage, du moins pour certains, de ne pas être chantée. Cela dit, cette version télévisuelle, dotée d’une distribution étoilée (Olivia Colman, Dominic West) et placée sous le signe de la diversité culturelle, n’est pas exempte de grandiloquence, alimentée par une bande sonore un peu envahissante. Diffusée à coups de deux épisodes.

Les misérables, Artv, dès 20 h

Le chemin parcouru et à faire

Il y a tout juste un an aujourd’hui, la mort de George Floyd sous le genou d’un policier bouleversait les États-Unis et le monde. En ce triste anniversaire, la chaîne publique américaine présente une émission spéciale qui dresse un bilan de ce qui a changé et de ce qui n’a malheureusement pas changé depuis.

Race Matters: America After George Floyd, PBS, 22 h