Sept solitudes

Cette minisérie d’anthologie de science-fiction fait figure d’antithèse de Black Mirror en montrant comment les personnages de ces sept histoires indépendantes arrivent à transcender la machine. Avec une distribution quatre étoiles : Anne Hathaway, Helen Mirren, Will Smith et Morgan Freeman, entre autres…

Solos (en v.o.a et v.f.), Prime Video

L’année de tous les dangers « muséaux »

Cette minisérie documentaire nous entraîne dans les coulisses du Metropolitan Museum of Art de New York, dont l’année 2020, celle du 150e anniversaire de sa fondation, devait être faste, mais s’est avérée une période de pause forcée, de remise en question « morale » et financière. Il en résulte un portrait passionnant. Deux épisodes sont diffusés ce soir et un dernier vendredi prochain, même heure.

Inside the Met, PBS, dès 21 h