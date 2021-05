En route vers la Coupe (peut-être…)

Ça y est ! Après une longue attente, les amateurs de la Sainte-Flanelle auront enfin droit à leurs « séries », encore un peu confinées cette semaine, avec ou sans la sensation Cole Caufield, mais toujours dans la bulle canadienne.

Hockey Night in Canada et Le hockey des séries Canadiens, CBC et TVA Sports, 19 h 30

L’extrême droite en questions

Et surtout en réponses. Longues, détaillées, claires pour le commun des mortels. C’est ce qu’offre cet épisode de cette émission qui explore en profondeur des sujets d’actualité chauds et délicats, à travers des échanges menés avec passion par l’animateur Guillaume Lamy avec deux chercheurs universitaires spécialisés qui font des efforts louables pour vulgariser leur sujet d’étude.

Horizon politique, Savoir media, 22 h et sur savoir.media