Un autre quiz de vedettes… travaillantes

Radio-Canada n’est plus la seule à proposer un jeu quotidien auquel se prêtent les célébrités d’ici. UNIS fait de même avec cette production des Maritimes, dans laquelle des vedettes répondent à des questions et se soumettent à des épreuves ludiques en lien avec des corps de métier particuliers. Encore du tout léger…

Ça fait la job, UNIS, 18 h

Renaissance et rejet

En cette Journée internationale de

lutte contre l’homophobie et la transphobie, Les grands reportages proposent un documentaire italien racontant la démarche de dévoilement et de commencement d’une transsexuelle dans la vingtaine, et l’émission animée par Debbie Lynch-White s’intéresse cette fois aux possibles réactions face à l’homophobie de proches.

Je suis Sofia, RDI, 20 h et Histoires de coming out, Moi et Cie, 21 h