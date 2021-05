Portrait d’un remarquable inoubliable

Sa voix profonde et berçante, son savoir et sa façon si distinctive de le communiquer nous manqueront beaucoup. En attendant de replonger dans son œuvre, on peut rendre hommage à Serge Bouchard en l’écoutant raconter la sienne, de vie, dans ce documentaire tout simple.

Serge Bouchard, le moineau sauvage, Tou.tv

Le chemin parcouru et celui qu’il reste à faire

À quelques jours de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, cette enquête française réalisée en 2019 en France, aux États-Unis, en Ouganda et en Tunisie fait prendre conscience qu’il y a beaucoup à faire pour éliminer la discrimination envers les personnes des communautés LGBTQ+ et assurer leur sécurité, même dans les pays où elles devraient profiter des mêmes droits que les autres.

Homophobie dans le monde, les racines du mal, TV5, 22 h