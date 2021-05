Le semeur de tempêtes

Armand Vaillancourt se raconte, de l’enfance à aujourd’hui, avec la fougue et la verve qu’on lui connaît dans ce portrait biographique de John Blouin, qui laisse toute la place à l’artiste engagé, aux allures d’éternel gamin, malgré ses 90 printemps.

Vaillancourt : regarde si c’est beau, Artv, 20 h

Le crime des opioïdes

Dans sa dernière enquête, présentée en deux parties ce soir et demain, le documentariste oscarisé Alex Gibney (Taxi to the Dark Side, Agents of Chaos) montre comment la crise des opioïdes qui ravage encore et toujours les États-Unis est le fruit d’efforts de milliardaires de l’industrie pharmaceutique pour prescrire un médicament, l’OxyContin, au plus grand nombre de personnes, pour les rendre dépendantes et ainsi maximiser leurs profits.

The Crime of The Century, HBO et Crave, 21 h