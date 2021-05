Thriller « psychiatrique »

Cette nouvelle série du prolifique duo Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, offerte simultanément et dans son entièreté dans les deux langues officielles sur Crave, nous entraîne dans l’univers souvent sombre des intervenants de première ligne en santé mentale et de la psychiatrie, s’inspirant de cas véridiques.

Sortez-moi de moi, Super Écran et Crave, 20 h

Relève héroïque

Les séries de superhéros se succèdent et sont d’intérêt variable. Celle-ci, inspirée d’une série de bandes dessinées de Mark Millar (Kick-Ass), suit le destin des tout premiers superhéros, qui ont reçu leurs pouvoirs dans les années 1930, et surtout celui de leur progéniture, qui a beaucoup de mal à prendre la relève…