Le vertige de la gloire

Cette série dramatique française, la première à être campée dans l’univers de la musique rap, a fait un « tabac » lors de sa mise en ligne dans l’Hexagone, avec plus de 15 millions d’écoutes en trois mois. Ce récit d’apprentissage d’un jeune rapeur en herbe aux accointances criminelles qui devient la coqueluche de l’heure du jour au lendemain n’est pas exempt de clichés et de défauts, mais il s’avère fort efficace et accrocheur, même pour ceux qui ne sont pas des amateurs de ce genre musical.

Validé, Tou.tv Extra

Souvenirs de Jasmin

Claude Jasmin nous a quittés il y a tout juste une semaine. C’est pourquoi Artv a sorti de ses archives les premiers épisodes du téléroman inspiré du roman éponyme, dans lequel l’auteur racontait une version romancée de son adolescence.