Sorties du placard

Dans cette nouveauté, la comédienne Debbie Lynch-White recueille les confidences de personnes, connues ou non, à propos de leur sortie du placard et de ses suites, heureuses ou non.

Histoires de coming out, Moi et Cie, 21 h

Quand la poésie s’anime

Le slam a donné un nouveau souffle à l’art de livrer la poésie sur les scènes du Québec et d’ailleurs, en y ajoutant une dimension compétitive. Ce documentaire donne la parole à ceux et celles qui s’y consacrent ici, et parfois ailleurs.

Je slame, tu slames, Unis, 21 h

Le front intérieur

Cette nouvelle série documentaire fort réussie, animée par Claude Legault s’intéresse à la façon dont a été vécue la Seconde Guerre mondiale au Canada, par ceux qui ont combattu outre-mer et ceux qui sont restés ici, à travers des thèmes variés et des témoignages parlants.

39-45 en sol canadien, TV5, 22 h