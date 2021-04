Histoire populaire et pertinente

La fort sympathique série documentaire sur l’histoire du Québec, construite par thèmes et toujours animée par Noémi Mercier, revient pour une troisième saison dès vendredi soir. On y abordera le vieillissement et la conception de la beauté, en compagnie de Janette Bertrand et de Sarahmée.

Kébec, Télé-Québec, 19 h 30

Une affaire de famille

L’acteur Justin Théroux tient la vedette dans cette nouvelle série, une adaptation d’un roman de son oncle, Paul Théroux, qui raconte le destin périlleux d’un inventeur idéaliste qui fuit avec sa famille au Mexique pour échapper aux griffes du gouvernement américain.

The Mosquito Coast, AppleTv +