Alliés à quatre pattes

Cette nouvelle série documentaire « doudou » met en lumière des animaux de compagnie qui ont pour mission de rendre la vie plus facile à leur maître ou à plusieurs « humains ». Elle s’ouvre sur un portrait de Stark, un pitou qui aide son maître, un ancien militaire qui souffre d’un trouble de stress post-traumatique.

Ces animaux qui nous veulent du bien, AMI-Télé, 20 h

Le classique d’Agatha, sauce tropicale

Cette adaptation moderne et française du plus grand classique de la reine du crime, plantée dans une île tropicale inquiétante, se révèle être un « navet » de luxe, avec une distribution (pourtant étoilée), une mise en scène et des dialogues particulièrement mauvais. Tellement qu’elle en devient un plaisir coupable !

Ils étaient dix, TV5, 22 h