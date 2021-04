Des insoumises au régime nazi

On sait très peu de choses sur la résistance allemande durant les années de pouvoir d’Hitler, et encore moins sur les femmes qui en faisaient partie. Ce documentaire lève le voile sur ce sujet méconnu, qui mériterait une exploration plus en profondeur.

39/45 : les résistantes allemandes, Télé-Québec, 20 h

Des voyages de solutions

James et Deborah Fallows, des journalistes américains, sillonnent leur pays depuis 2013 à bord de leur petit avion pour écrire dans The Atlantic sur des communautés un peu partout sur le territoire qui tirent leur épingle du jeu et ont trouvé des moyens de prospérer, malgré le climat de morosité et de division. Ce documentaire raconte leur expérience qui fait du bien.

Our Towns: A 100,000-Mile Journey Into the Heart Of America, HBO, 21 h 15 et sur Crave