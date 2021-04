Jouer sur les préjugés

Reporté d’un an pour des raisons « covidiennes », le nouveau jeu-questionnaire estival quotidien de la chaîne publique, dans la tradition des Détecteurs de mensonges et autres Squelettes dans le placard, est porté par la participation complice de vedettes. Cette fois, le jeu se penche sur les préjugés et les premières impressions que l’on peut entretenir à leur sujet. Divertissant, mais un peu miné par l’absence de public en studio…

Question de jugement, Radio-Canada, 19 h

À chacun son boléro

Le Boléro de Ravel, « tube » planétaire de la musique classique, œuvre populaire et précurseure de genres musicaux du XXe siècle, ver d’oreille persistant et source d’inspiration pour des générations de créateurs de tous les horizons. Voilà le portrait amoureux de cette pièce, reprise à toutes les sauces, que dresse ce charmant documentaire d’Arte.

Boléro, le refrain du monde, Artv, 20 h