Téléthon peu commun

Une première au petit écran québécois : une émission visant à dénoncer la violence conjugale et à amasser des fonds pour le Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels et pour à cœur d’homme – Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence.

Télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale, MAtv, 20 h

L’art qui transforme

La série documentaire menée par Émilie Perreault, qui met en contact des personnes dont l’existence a été bouleversée ou rendue plus douce par une œuvre en particulier et avec son créateur, en est à sa troisième saison. Au menu de ce premier épisode, une femme marquée par la pièceTom à la ferme, de Michel-Marc Bouchard, et une autre qui a fait son deuil de son adolescence grâce à la saga Aurélie Laflamme,d’India Desjardins

Faire œuvre utile, Artv, 20 h