Le handicap ne peut pas être un handicap devant la console

Dany Audet-Lantin est né avec une maladie neuromusculaire extrêmement rare, la myasthénie congénitale, diagnostiquée il y a un peu plus de deux ans. « Je ne marchais plus, je levais à peine les bras, j’étais en fauteuil motorisé », raconte le jeune homme de 31 ans, joint chez lui, à Québec.

Son état s’est amélioré beaucoup et d’un coup grâce au salbutamol, un bronchodilatateur donné habituellement aux asthmatiques. « Une semaine après le début du traitement, j’étais capable de me lever. C’est un véritable miracle. »

Les Thomas peuvent contempler le prodige. Dans une courte vidéo en ligne datant de mai 2018, on voit Dany Audet-Lantin assis dans son fauteuil annoncer : « Après vingt ans sans marcher, me voilà Superman ! »

Il appuie ses mains tatouées sur les accoudoirs, se lève, fait une dizaine de pas dans la pièce du Centre Louis-Jolliet, organisme d’éducation pour adultes, la tuque bien enfoncée. Il fait ensuite demi-tour, s’accroupit, s’étend tout du long et se relève sous les bravos et les applaudissements de quelques spectateurs hors champ. « Je suis plus agile, je peux lever mes bras maintenant, mais je ne peux pas courir comme un bipède qui a toutes ses capacités », ajoute-t-il au bout du fil.

Il peut par contre encore mieux s’adonner à sa passion pour le jeu vidéo comme tout le monde, et même beaucoup mieux que bien du monde. « Je suis un gamer depuis quasiment ma naissance. Aussitôt que j’ai pu tenir une manette de console, j’ai commencé à jouer. »

Il s’adonne à sa passion sur PC et sur sa nouvelle PlayStation 5. Il maîtrise Call of Duty, Rocket League et bien d’autres jeux. Il essaie de se calmer un peu maintenant. Il l’avoue, cette vie virtuelle nuit un peu à ses études réelles, lui qui tente de décrocher son diplôme d’études secondaires maintenant que le merveilleux salbutamol le lui permet.

« Quand j’ai lâché l’école à 15 ans, je n’avais aucun ami, aucun contact social. Les jeux vidéo m’ont carrément sauvé la vie. Ils ont brisé ma solitude. Les autres ne me voyaient pas en fauteuil, je ne parlais pas de ma condition, alors ils ne me jugeaient pas. Je me faisais traiter comme quelqu’un à part entière et en plus j’étais bon. Je me suis fait des amis facilement pour la première fois. J’ai joué jusqu’à dix ou douze heures par jour pendant une dizaine d’années. Je ne faisais que ça. »

Parasport et e-sport

La pandémie lui est rentrée dedans comme elle a bousculé l’ordinaire de milliards de vies. Il se confine strictement dans la peur du vilain virus. Il a commencé à faire beaucoup d’anxiété.

Devant ce nouveau mauvais coup du sort, le jeu vidéo est encore venu à sa rescousse. Il y a quelques semaines, Dany Audet-Lantin a été invité à participer à un projet expérimental en e-sport, en gros un tournoi de Rocket League, un de ses jeux préférés.

« Dany a été notre meilleur joueur », explique Francis Ménard, directeur général de Parasports Québec, qui a organisé ce tournoi.

L’organisme s’occupe normalement de coordonner et de favoriser la pratique sportive en tous genres (basket, tennis, cyclisme, athlétisme, etc.) par les personnes ayant des limitations physiques. Les joueurs recrutés pour l’expérimentation de sport électronique, dont M. Audet-Lantin, pratiquaient avant la pandémie le PowerChair soccer, appelé «foot fauteuil» par les Français de France.

« Nos athlètes, particulièrement ceux de PowerChair soccer, sont enfermés depuis plus d’un an, explique le directeur. Certains habitent en CHSLD. Le confinement pèse extrêmement lourd sur eux. Notre objectif premier, c’était donc de les sortir de leur isolement. »

Le projet pilote a duré deux mois, en février et mars. Le tournoi final a été diffusé en direct et a attiré 450 personnes sur Twitch.

Les demandes de participations ont afflué, mais il n’y avait que quinze places à pourvoir. Le jeu Rocket League ressemble à du PowerChair soccer, sauf que les vrais fauteuils sont remplacés par des voitures virtuelles poussant un énorme ballon.

Certains joueurs ont eu besoin de matériel adapté. Parasport a trouvé de l’aide d’un organisme de Vancouver qui fermait son antenne à Toronto et avait des manettes et des consoles modifiées à distribuer.

« Un de mes amis est tétraplégique, explique M. Audet-Lantin. Ses mains sont fermées. Il a fonctionné avec de gros boutons. Un autre joueur, mon coéquipier dans le tournoi, jouait seulement à une main en plus d’avoir des spasmes. Écoutez, jouer à une main à un jeu vidéo, c’est quelque chose ! »

M. Ménard souhaiterait la mise sur pied d’un centre où les personnes handicapées pourraient essayer de l’équipement et le faire transformer par des techniciens spécialisés. « Ce n’est pas du tout dans notre mission de fédération sportive », dit-il en appelant aussi à la reconnaissance d’une fédération québécoise du jeu électronique.

Ce qui n’impliquerait pas nécessairement un volet parasport, cela dit. « Tu ne peux pas mettre quelqu’un en fauteuil roulant sur une glace pour jouer au hockey avec un joueur en patins, dit le directeur Ménard, lui-même ancien champion de water-polo. Mais tu peux les opposer au jeu NHL 21 et la personne en fauteuil roulant peut gagner. Faut-il donc une offre de services spécifiques de jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap ? Ou faut-il les intégrer aux structures régulières. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Vidéos et handicap visuel

Ludociels existe depuis 2013 précisément pour favoriser l’inclusion numérique. L’entreprise d’économie sociale basée à Montréal veut donner l’accès au jeu et conscientiser le grand public à l’importance de cette question.

Ses premiers efforts ont carrément porté sur l’accessibilité au jeu vidéo pour des personnes non voyantes. On répète : Ludociels a créé des jeux souvent pédagogiques, parfois expérimentaux, spécifiquement pour les personnes vivant avec un handicap visuel.

« L’objectif était d’amener des personnes aveugles, parfois de jeunes enfants ou des personnes vieillissantes, à vivre une expérience accompagnée d’un apprentissage, explique Thomas Gaudy, cofondateur de Ludociels. On parle de jeux audio, en fait. »

Un exemple ? Le jeu Virtuabus permet de se familiariser avec la structure du métro de Montréal. Le joueur participe à une chasse au trésor en se déplaçant de station en station dans le réseau souterrain. Ludociels référence aussi un assez grand nombre de productions sonores accessibles créées par d’autres groupes de recherche, comme Access Invaders qui peut se jouer avec le clavier, une souris, un joystick ou des commutateurs. Il dispose d’un son spatial (3D) et d’un lecteur d’écran (pour présenter des informations textuelles).

Ludociels ne fait pas ses frais avec ce seul créneau pour les personnes vivant avec un handicap. La compagnie a donc diversifié son offre en organisant des ateliers de conception de jeux et en en produisant pour répondre à des besoins sociaux précis.

La compagnie garde le souci de rendre toutes ses productions le plus accessibles possible, par exemple en limitant le nombre de commandes par les joueurs. « Nous sommes toujours les seuls au Québec dans cette spécialité, mais les grands studios et d’autres plus petits s’y mettent [voir l’encadré]. Le thème de l’accessibilité est en train de se populariser. »

Cela dit, M. Gaudy revient lui aussi sur les limites de l’accessibilité par la surspécialisation. « Le défi le plus important de l’accessibilité, c’est le piège dans lequel nous sommes tombés en créant cette association et en commençant à concevoir le premier jeu pour les personnes aveugles : concevoir des jeux à usage exclusif pour des personnes en situation de handicap, c’est contribuer à un phénomène de ghettoïsation, dit-il. De cette manière, on distingue et on isole les publics. C’est une erreur. Le jeu vidéo n’est pas une finalité en soi, même s’il est légitime d’avoir du plaisir. La finalité demeure sociale. Par le jeu vidéo, les personnes vivant avec un handicap cherchent une forme de communication avec le grand public. Et j’espère ne pas trop m’avancer au nom de ces personnes… »