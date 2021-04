​Sur vos écrans: plaisirs coupables. Ou non.

Agatha, sauce slasher tropicale à la française

Le grand classique de la « reine du crime » dans une adaptation contemporaine et tropicale : voilà une idée au potentiel intéressant, qui a souri aux programmateurs de Salto, la plateforme de visionnement française des chaînes privées TF1 et M6, pour son lancement, l’automne dernier. Cette minisérie en six épisodes réalisée par Pascal Laugier — reconnu pour films d’horreur particulièrement sanglants (Martyrs, Ghostland) — s’inspire très librement du roman éponyme. Las, elle s’avère particulièrement mauvaise. Un navet si terrible qu’il en devient plaisir coupable !

Photo: TV5

Fidèle aux grandes lignes du récit original, Ils étaient dix nous entraîne sur une île déserte (celle du Diable) d’un département outremer français sous les tropiques où se retrouve une dizaine d’étrangers, qui s’éloignent assez des personnages imaginés par Agatha Christie, tous responsables ou coupables de la mort de quelqu’un, et qui vont périr l’un après l’autre. Le décor digne d’une téléréalité à la Survivor, les nombreuses références peu subtiles à la série Lost et aux slashers à laScream, le scénario bourré de répliques et d’intrigues bancales et invraisemblables, le jeu particulièrement mauvais d’une distribution étoilée (Romane Bohringer, Samuel Le Bihan, Marianne Denicourt), les clichés à la pelle…

Tous les attributs d’un ratage complet sont là. Et malgré tout ça, on a quand même envie de se rendre au bout des six (longues) heures, ne serait-ce que pour voir comment le tout va s’enfoncer un peu plus dans le ridicule. Un vrai de vrai plaisir coupable.

TV5, jeudi, 22 h

Et le sondage donne…

Il y a un an, l’humoriste Pierre Hébert devait prendre la relève des increvables Squelettes dans le placard, après 14 saisons de bons et loyaux services, dans la case horaire estivale quotidienne que le diffuseur public réserve depuis un quart de siècle aux jeux-questionnaires sympathiques de vedettes, depuis l’époque des Détecteurs de mensonges. Chaque semaine, le public en studio de Questions de jugement doit répondre à des questions cocasses, plus ou moins embarrassantes, dont les réponses trahissent les préjugés que les concurrents peuvent entretenir à l’égard des quatre artistes invités.

Qui serait du genre à s’inventer une mère malade pour éviter une contravention ? Qui serait le plus susceptible d’oublier de faire ses impôts ? Deux concurrents doivent tenter de deviner les réponses du public, tandis que l’animateur taquine les vedettes invitées sur ce que trahissent ou non ces verdicts populaires. Un concept qui s’insère parfaitement dans la tradition des émissions décontractées à l’ambiance bon enfant.

Mais la désormais proverbiale première vague a forcé la disparition de l’un des éléments clé du concept : le public en studio, qu’on a remplacé par des sondages. Il en résulte, du moins dans les premiers épisodes mis à la disposition de la presse, un quizun peu moins chaleureux que ses prédécesseurs, malgré les efforts louables des joueurs, illustres ou non, pour le rendre vivant, et l’animation espiègle et complice de Pierre Hébert. Les amateurs du genre devront donc être un peu indulgents et laisser une chance à cette nouveauté de saison.

Radio-Canada, du lundi au jeudi, 20 h

Histoire populaire et pertinente

Sur une note moins légère mais tout aussi plaisante, la troisième saison de la série documentaire Kebek (toujours animée par Noémi Mercier) poursuit son exploration de l’histoire populaire du Québec, à raison de deux thèmes explorés par épisode, et tout autant de témoignages de vedettes, qui prennent un peu moins de place que dans les efforts précédents. Il sera entre autres question au printemps de vieillesse, de santé mentale, d’environnement, des industries alimentaires et de la rivalité Montréal-Québec, qui ne date pas seulement de l’apparition des Nordiques.

À ne pas manquer Un « True crime » aux accents fantastiques

Les frères Duplass, icônes du cinéma américain indépendant un peu fauché, ont le don pour choisir des projets documentaires curieux en tant que producteurs. Ils proposent cette fois un « true crime » aux accents fantastiques, ou non… Dans Sasquatch, une minisérie en trois épisodes, le journaliste David Holthouse retourne sur les lieux d’un reportage réalisé un quart de siècle plus tôt dans le nord de la Californie sur les nombreux cultivateurs alors illégaux de cannabis, mais pour enquêter sur une histoire sordide dont il avait alors eu vent : le massacre de trois travailleurs d’une ferme qu’on attribuait alors à un sasquatch. Les résultats de ses recherches le mèneront ailleurs, mais s’avéreront tout aussi effroyables. Ou presque.





Sasquatch

Télé-Québec, vendredi, 19 h 30