Voir la beauté du monde et la sauver

En ce Jour de la Terre, voici d’abord, un essai-carnet de voyage dans le Pacifique Sud qui met en lumière des initiatives citoyennes qui tentent de renverser la vapeur. Puis, une série suivant la plus célèbre des militantes climatiques à la rencontre de scientifiques, de victimes des changements climatiques, mais aussi de chercheurs qui développent des solutions « vertes ».

Odyssée Pacifique, TV5, 21 h et Greta Thunberg : A Year to Change the World, PBS, dès 20 h

Splendeurs naturelles

Un peu de contemplation pour oublier tout ce qui afflige et angoisse ? Cette minisérie du maître incontesté du documentaire animalier nous invite à découvrir les atours magnifiquement colorés d’animaux de partout dans le monde.

La vie en couleurs avec David Attenborough, Netflix