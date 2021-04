Sur le front climatique

Dans ce documentaire produit dans le cadre de l’émission de la CBC The Nature of Things, David Suzuki rencontre des jeunes et des moins jeunes de tous les horizons et de partout dans le monde qui prennent part au mouvement écologiste de différentes façons. Une petite dose d’inspiration.

Rébellion climatique, RDI, 20 h ; aussi disponible en V.O.A. sur CBC Gem



Pour Frances

Le film Nomadland est considéré comme le favori dans la course aux Oscar, tout comme son actrice principale, la formidable Frances McDormand. En attendant cette soirée, on peut la voir (ou la revoir) dans le rôle qui lui a valu son deuxième Oscar pour la meilleure interprétation, celui d’une mère qui prend les grands moyens pour éviter que l’enquête la mort de sa fille piétine.

Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri, Télé-Québec, 21 h