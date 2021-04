Parcelle de soleil d’enfance

Les enfants des années 1970 et 1980 se souviennent de Claude Lafortune pour les émissions jeunesse où il déployait ses magnifiques œuvres créées avec du papier, une paire de ciseaux et un peu de colle, et sa douceur amicale. La journaliste et réalisatrice Tanya Lapointe dresse le portrait de cet artiste, trop humble pour assumer pleinement ce rôle, dans ce documentaire riche en archives fabuleuses et confidences touchantes.

Lafortune en papier, Artv, 20 h et à Tou.tv Extra

Aux sources du pays d’Oz

Avant d’être un film culte, Le magicien d’Oz est un classique de la littérature jeunesse américaine. Cet épisode d’American Experience remonte aux sources de ce conte en racontant le destin singulier de son créateur, L. Frank Baum, et celui des États-Unis de la seconde moitié du XIXe siècle.

American Experience: American Oz, PBS, 21 h