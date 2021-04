Un beau vendredi ?

Après avoir diffusé le concert « retrouvailles » de l’OSM avec son ancien chef Kent Nagano à heure de grande écoute samedi dernier, Radio-Canada récidive en rediffusant en début de soirée (et non après 22 h, comme lors de l’originale) le concert de l’Orchestre Métropolitain enregistré l’été dernier au grand belvédère du mont Royal. Yannick Nézet-Séguin dirige la Symphonie no 6 « Pastorale » de Beethoven.

L’Orchestre Métropolitain sur le mont Royal, Radio-Canada, 19 h

Retombées d’une tournée historique

Restons en musique classique avec ce captivant documentaire sur la première tournée d’un orchestre symphonique américain, celui de Philadelphie, dans la Chine maoïste, en 1973, l’essor de ce genre musical après la Révolution culturelle et les liens spéciaux qui se sont créés entre les artistes chinois et l’Orchestre aujourd’hui dirigé par… Yannick Nézet-Séguin.

Great Performances : Beethoven in Beijing, PBS, 21 h