Les « Sherlock » de la braise

Cette deuxième nouvelle série documentaire d’observation de « métier » lancée cette semaine par Canal D s’avère la plus « instructive » et la plus enlevante, puisqu’on y découvre le travail patient de ceux qui doivent déterminer les causes d’incendies de bâtiments et parfois d’autres choses, à travers le quotidien d’une équipe d’enquêteurs chevronnés.

Enquêtes incendies, Canal D, 19 h 30

Voyage, voyage

Deux belles occasions de voyager par procuration ce soir. D’abord dans le grand reportage sur l’île de Phuket, en Thaïlande, haut lieu du tourisme de masse dont les splendeurs naturelles ont repris du poil de la bête depuis un an, puis avec le début de la deuxième saison des périples motorisés de Dominic Arpin au Québec. Premier arrêt : les îles de la Madeleine.

Envoyé spécial, TV5, 20 h

et Van aventure, saison 2, Évasion, 21 h