Documentaires domiciliaires

Deux nouvelles séries documentaires de chaînes spécialisées tournent autour des maisons : celles que l’on quitte et celles dont on veut devenir propriétaire. La première, une docuréalité de « métier », plutôt classique dans son genre, suit le quotidien occupé de déménageurs chevronnés pendant la haute saison estivale, tandis que la seconde accompagne une demi-douzaine de familles à la recherche de leur « maison de rêves » (ou quelque chose qui y ressemble…) dans un marché immobilier complètement fou.

Je suis déménageur, Canal D, 19 h 30 et Offre acceptée, Canal Vie, 20 h 30

L’amour, toujours l’amour (suite)

Dans cette douce série documentaire, six réalisateurs de pays différents ont suivi sur un an des couples qui ont su durer des décennies durant, et qui confient leur histoire d’amour, pas exempte de raisons de se quitter.

Mon amour en six histoires, Netflix