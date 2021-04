L’amour, toujours l’amour

Le printemps, saison des amours, se fait sentir sur les écrans ce soir avec le retour de la téléréalité « documentaire » quotidienne de TVA où l’on suit la quête d’aspirants au grand amour, avec les conseils de la sexologue Louise Sigouin. La première saison avait constitué un plaisir coupable de télé pour bien des confinés…

Si on s’aimait, TVA, 19 h

Mirage du passé

Un an après Super Écran, Noovo diffuse cette coproduction internationale, réalisée par Louis Choquette et mettant en vedette Marie-Josée Croze en experte en cybersécurité française, qui refait sa vie à Abou Dhabi avec sa famille, mais dont le destin est bouleversé par le retour d’un fantôme de son passé. Les critiques n’ont pas été tendres à l’endroit de ce thriller d’espionnage en six épisodes doté de moyens faramineux. Voici une occasion « gratuite » de se faire une tête.

Mirage, Noovo, 21 h