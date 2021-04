Notre choix cette fin de semaine

Passionnante enquête non policière

Parmi les séries criminelles québécoises qui se multiplient, celle-ci, d’abord diffusée sur Crave et à Canal D en 2020, impressionnait par son ampleur, tentant de résoudre des dizaines de meurtres de femmes dans les années 1970 et 1980 et étant particulièrement enlevante. Une occasion de la rattraper « gratuitement ».

Sur les traces d’un tueur en série, Noovo, vendredi, 21 h

Conclure avec Ginette

France Beaudoin ferme sa 12e saison de rendez-vous musicaux avec l’unique Ginette Reno. Sortez vos mouchoirs.

En direct de l’univers, Radio-Canada, samedi, 19 h



Femmes fantastiques

La série fantastique aux accents féministes dans l’Angleterre victorienne suit les aventures des « touchées », ces jeunes femmes aux pouvoirs étranges que les autorités voient d’un mauvais œil.

The Nevers, HBO et Crave, dimanche, 21 h