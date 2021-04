Les flâneurs

Les garçons et le virus

Après nous avoir entraînés dans un futur proche réaliste et terrifiant dans la série Years and Years, le scénariste britannique Russell T. Davies nous ramène dans ses souvenirs de jeune homme avec la tout aussi réussie minisérie It’s a Sin (en V.O.A. et V.F. sur Prime Video). Cette chronique émouvante et parfois dérangeante des débuts de l’épidémie de sida, à travers le destin bouleversé d’un groupe d’amis homosexuels dans la Londres des années 1980, rappelle habilement la terreur que ce mal étrange a provoquée dans les communautés gaies et chez les autres, pour différentes raisons.