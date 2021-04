L’aura d’un prénom

La nouvelle émission de variétés « de vedettes » du diffuseur public, animée par le polyvalent Stéphane Bellavance, se veut une « exploration divertissante » du prénom de deux invités, qui dévoileront leur rapport à celui-ci. Chansons, portraits de porteurs « inspirants » des prénoms en vedette et autres « surprises » au menu. France Beaudoin et Patrice Bélanger partent le bal.

Comment tu t’appelles ?, Radio-Canada, 20 h

Le racisme par ceux qui l’ont subi

Le réalisateur Raoul Peck (I Am not Your Negro) livre dans cette minisérie documentaire son œuvre la plus personnelle, qu’il narre avec une voix remplie de colère. Il plonge dans les racines du racisme et du suprémacisme blanc en Amérique du Nord en s’appuyant sur les récits des peuples opprimés. En rafale ce soir et demain.

Exterminate All the Brutes, HBO et Crave, dès 21 h